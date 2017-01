Zeehondje zoekt warmte onder politieauto

WESTKAPELLE - De politie heeft op het strand tussen Westkapelle en Domburg een vermagerd zeehondje gevangen. De agenten dachten dat de zeehond overleden was, maar toen ze dichterbij kwamen, kwam het diertje in beweging.

Onder de auto

"Op zoek naar warmte en beschutting kroop het vermagerde beestje onder de politieauto", schrijft de politie op Facebook. De agenten hebben daarop contact gezocht met een zeehondenexpert.



Gevangen

De politie heeft het diertje uiteindelijk gevangen om hem naar een zeehondenopvang te brengen. Het vangen was geen makkelijke opgave, laat de politie weten. Het is wel gelukt.



'The Beast'

Het zeehondje heeft de naam 'the Beast' meegekregen, gelijk aan de bijnaam van de strandauto, zegt de politie. Het dier is ondergebracht bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam.