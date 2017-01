Hoogwerker op de weg bij ingang Vlaketunnel (video)

OOST-SOUBURG - In de Vlaketunnel is sinds 10.15 uur één rijstrook richting Vlissingen beschikbaar. De hele buis werd even na 7.00 uur afgesloten. Een hoogwerker die van een vrachtwagen is gevallen blokkeerde de weg. Rijkswaterstaat meldt dat de hele weg rond het middaguur weer wordt vrijgegeven.

Uren werk

De hoogwerker is bij de ingang van de tunnel van de vrachtwagen gevallen. De berging en het herstellen van de beschadigde tunnel neemt enkele uren in beslag.



Omrijden

Het verkeer moet rekening houden met vertraging. Door het incident is een lange file ontstaan. Het verkeer omrijden, de omleidingsroute is U14.

Gisteren ook al

De Vlaketunnel was gisteren ook al afgesloten voor het verkeer. Toen was een aanrijding met meerdere auto's op de rijbaan richting Bergen op Zoom de oorzaak. Toen duurde het ruim twee uur voor de weg weer werd vrijgegeven.



