'Middelburgers zijn de leukste mensen van Nederland'

MIDDELBURG - In een jaar tijd verblijft Yara Alshanaa in vijftien verschillende opvanglocaties verspreid door heel Nederland. Als de Syrische vluchtelinge hoort dat ze een verblijfsstatus krijgt, kiest ze voor Middelburg als woonplaats. Want daar wonen volgens haar de leukste mensen van Nederland. Daar komt ze in contact met verslaggever Ferdinand Koppejan (die overigens in Vlissingen woont). Hieronder zijn en vooral ook haar verhaal:

'Voor de oorlog'

Op een grijze zondagochtend in november ontmoet ik Yara. Een 33-jarige vrouw die Franse literatuur studeerde aan de universiteit van Damascus. Ze had een goede baan in de Syrische hoofdstad en nog steeds vertelt ze enthousiast over hoe ze 'voor de oorlog' een fantastische vakantie had in Maleisië en Thailand. 'Voor de oorlog' klinkt in mijn oren als de jaren dertig van de vorige eeuw. Voor Yara is het nog maar een paar jaar geleden.



Bommen

Het leven in Syrië was goed voor Yara. Totdat er bommen ontploffen in de rustige wijk waar ze woont. Weg veilig thuis. Een fijn leven verandert in een leven met angst. En ze besluit te vluchten. Maar dat weet ik allemaal nog niet op het moment dat Yara die zondag in de kerk naast me komt zitten.

Vertalen

Ik zie een vrouw met een Arabisch uiterlijk en heb dan alleen nog maar het vermoeden dat ze een vluchteling is. De preek gaat er die ochtend over dat je hoop moet houden in moeilijke tijden. De moed zakt me in de schoenen als ik uitgerekend deze boodschap voor haar in het Engels vertaal. Makkelijk praten in het veilige en rustige Middelburg, terwijl ik me dan al begin voor te stellen welke vreselijke dingen zij meegemaakt kan hebben.



Damascus

Maar Yara begint instemmend te knikken. Hoe langer de preek duurt en hoe absurder ik denk dat de woorden die ik vertaal in haar oren moeten klinken...zij begint meer en meer te stralen. Na de dienst nodigen een paar vrienden en ik Yara uit op de koffie. En dan begint ze te vertellen. Over hoe haar leven in Damascus onmogelijk werd door bommen die explodeerden.

Vijftien opvanglocaties

De vlucht van Yara gaat per vliegtuig, per boot, per trein, per vrachtwagen en te voet. Van Syrië naar Libanon naar Turkije naar Griekenland en via de Balkan komt ze terecht in Nederland. Het eerste jaar in Nederland verblijft ze op vijftien verschillende plaatsen, voornamelijk in sporthallen die zijn ingericht als noodopvang. Als de IND haar een verblijfsstatus geeft, denkt ze terug aan Middelburg en hoe vriendelijk en behulpzaam de Zeeuwen waren toen ze een paar nachten in sporthal De Kruitmolen heeft geslapen.



Middelburg

Dus zegt ze tegen de IND-ambtenaar dat ze het liefste in Middelburg wil gaan wonen. Als mensen horen dat Yara haar eerste dagen in Middelburg niet kan koken en geen fiets heeft, laat Zeeland zich van zijn beste kant zien. Een oproep op Facebook en op de radio bij Omroep Zeeland levert in no time een fiets, een oven, een fornuis, een koffiezetapparaat en een paar boodschappenpakketten op.



Hoop in moeilijke tijden

En toen moest ik weer terugdenken aan de preek die ik voor Yara vertaalde over dat je hoop moet houden in moeilijke tijden. Terwijl ik me zat af te vragen hoe bizar die woorden in de oren van een vluchteling moesten klinken, zat het levende voorbeeld naast me. Zelden heb ik iemand zoveel hoop zien hebben in moeilijke tijden als Yara Alshanaa.



Ferdinand Koppejan