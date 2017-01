De Nooijer verlengt contract bij FC Dordrecht

Foto: Orange Pictures



Basisplaats

Volgens de site van FC Dordrecht is de technische staf is zeer tevreden over de ontwikkeling van de jonge verdediger die een basisplaats heeft veroverd in de hoofdmacht. "Ik ben blij met het contract, ik heb er hard voor gewerkt", aldus De Nooijer.



Bradley de Nooijer speelde in de jeugd bij RCS en in de jeugdopleidingen van JVOZ, Sparta en FC Dordrecht





Weer een talent vastgelegd. Bradley blijft nog een jaar Schapenkop!https://t.co/ZDzSjg24EK pic.twitter.com/jSrOZuTvQ8 — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) January 11, 2017

Geschorst

De Nooijer speelde tot nu toe alle wedstrijden voor FC Dordrecht, maar mist vrijdag de hervatting van de competitie omdat hij geschorst is vanwege een gele kaart FC Dordrecht speelt uit tegen FC Oss.