Het wordt spannend: stormvloedkering dicht? (video)

Code oranje

Rijkswaterstaat heeft in Zeeland code oranje afgegeven wegens de verwachte hoge waterstanden van vrijdagmiddag. De hoge waterstanden komen door wind in combinatie met springtij. Tijdens springtij bereikt het water de hoogste stand. Komt daar een noordwesterstorm overheen dan komt het water nog hoger en dat is morgen het geval.



Schuiven sluiten

Bij Rijkswaterstaat worden de waterstanden nauwlettend in de gaten gehouden. Als voorspeld wordt dat het water bij Roompot Buiten 3,00 meter boven NAP komt gaat de Oosterscheldekering dicht. Het drukken op de knop om de schuiven te sluiten gebeurt ongeveer vier uur voordat die 3,00 meter wordt bereikt. De laatste berekeningen van donderdag laten zien dat rond 14.00 uur op vrijdag dat punt van 3,00 meter wordt bereikt.



26 keer dicht

De kering ging voor het laatst dicht op in oktober 2014. Het water kwam toen tot 3,19 meter boven NAP. In de 30 jaar dat de Oosterscheldekering er is, zijn de schuiven 26 keer gesloten vanwege de waterstand.