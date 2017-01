Boskalis verbreedt Tractaatweg voor 30 miljoen euro

Laagste prijs

Boskalis heeft ingeschreven met de laagste prijs, namelijk rond de 30 miljoen euro. Meerjarig onderhoud is daarbij als optie meegenomen. De voorbereidende werkzaamheden starten in het voorjaar van 2017. Naar verwachting begint Boskalis in de zomer van 2017 met de ophogingen en het bouwen van de viaducten.



Viaducten

De verdubbeling vindt plaats over een lengte van tien kilometer. De huidige drie kruispunten met stoplichten worden vervangen door viaducten. De maximumsnelheid blijft 100 kilometer per uur. Het verdubbelen van de Tractaatweg is nodig voor een betere doorstroming van het verkeer tussen Terneuzen en Gent.



Wegen afgesloten

Tijdens de werkzaamheden worden ook meerdere wegen afgesloten voor het verkeer. Het gaat om de wegen die uitkomen op de Tractaatweg. Dat is nodig voor de aanleg van de nieuwe viaducten op de weg tussen Terneuzen en de grens met Belgiƫ.



Sloeweg

Boskalis voerde afgelopen jaren ook de verdubbeling uit van de Sloeweg, op Zuid-Beveland. Het bedrijf begint in februari met de voorbereidende werkzaamheden. De drinkwaterleiding is vorig jaar al aangelegd. De klus is, volgens planning, in het voorjaar van 2019 klaar.



Biobased

Gedeputeerde Mobiliteit, Harry van der Maas zegt blij te zijn met deze uitkomst. "In de aanbesteding zijn een aantal doelstellingen van de Provincie Zeeland meegenomen. Zo is de aannemer uitgedaagd om met innovatieve biobased oplossingen te komen. Daarnaast biedt de aannemer werk aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt."



Regionale bedrijven

De Provincie Zeeland is de enige aandeelhouder van de Tractaatweg BV. Een andere doelstelling van de provincie in de aanbesteding is om de helft van de aanneemsom uit te besteden aan het MKB. Dat moet ervoor zorgen dat er ook regionale bedrijven kunnen meeprofiteren van de werkzaamheden.



