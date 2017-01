Yara verklaart de liefde aan de burgemeester van Middelburg (video)

Extase

Zelden zal iemand zo blij zijn geweest met de uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie. Maar toen Yara Alshanaa het kaartje van de deurmat opraapte, raakte ze bijna in extase. "Dit betekent heel erg veel voor mij. Dit geeft me een gevoel van vriendschap, het gevoel dat ik deel uit maak van zijn familie."



Familie

En haar familie moet Yara missen. Toen ze eind 2015 uit de Syrische hoofdstad Damascus vluchtte vanwege de vele bommen die ontploften, kwam zij in Nederland terecht. Haar moeder en één broer wonen nu in Canada. Twee broers leven in Griekenland. En haar vader is een paar jaar geleden overleden. Yara woont in haar eentje in een klein appartement in Middelburg.

Grootste fan

Op een aanstekelijke manier steekt ze de loftrompet over Harald Bergmann. Ze is misschien wel de grootste fan van de Middelburgse burgemeester. Haar bewondering begon toen ze een paar dagen en nachten in de crisisopvang voor asielzoekers in sporthal De Kruitmolen in Middelburg verbleef. Toen de burgemeester daar op bezoek kwam was ze verrast. "Ik verwachtte een oude man. Maar deze burgemeester is jong. En hij is bruin. Net als ik."



Gat in de lucht

En toen ze uitgerekend van hem een uitnodiging kreeg om naar de nieuwjaarsreceptie te komen, sprong ze een gat in de lucht. "Ik hoop dat deze burgemeester altijd in Middelburg blijft. Hij moet echt niet naar een andere stad gaan. Ik hou van deze burgemeester."



'Leukste mensen'

Yara woont in Middelburg omdat ze daar zélf voor gekozen heeft. In een jaar tijd verbleef ze in vijftien verschillende opvanglocaties, verspreid door heel Nederland. Toen ze te horen kreeg dat ze een verblijfsstatus krijgt, koos ze voor Middelburg als woonplaats. Want daar wonen volgens haar de leukste mensen van Nederland



