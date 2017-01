Tien maanden strijd met zorgloket om medische informatie (video)

OOST-SOUBURG - Het heeft een moeder tien maanden strijd gekost, tot het Walcherse zorgloket Porthos bereid was om de jeugdpsychiater voor haar kind te gaan vergoeden. De moeder weigert om medische informatie over haar kind te verstrekken. "Zo langzamerhand voel ik me wel serieus genomen, maar dat is na tien maanden. Ik vind het een kwalijke zaak."

Porthos wil situatie kind kennen

Zorgloket Porthos beoordeelt alle Walcherse aanvragen voor jeugdzorg, waaronder psychiatrische behandelingen voor kinderen. De gemeenten betalen de zorg en willen weten of het geld goed wordt besteed en of het niet beter of goedkoper kan. Ook wil de gemeente de gezinssituatie kennen om te kijken of er niet ook andere hulp nodig is.



Lees ook: Zorgloket blijft ouders hemd van het lijf vragen



'Vragen gaan te ver'

Porthos vraagt daarom in brieven naar de klachten van het kind. Naar de situaties waarin het kind klachten ervaart en of de klachten zijn veranderd gedurende de behandeling. De moeder die weigert daarop te antwoorden vindt dat die vragen te ver gaan. Erop antwoorden betekent medische informatie geven.

Wat doet de gemeente met die informatie?

De moeder wil geen medische informatie met de ambtenaren van Porthos delen. "Waarom wil de gemeente dat weten? Zij hebben helemaal geen psychiater in huis om die gegevens te beoordelen."



Diagnosecode

Ook jeugdpsychiater Dinesh Achaibersing van Emergis deelt geen informatie met gemeenten, mochten ouders hem daarbij betrekken. Hem is niet duidelijk wat er met die gegevens gebeurt. "Ik weet niet aan wie precies ik de informatie geef, wat er vervolgens mee gedaan wordt en hoe dat beoordeeld wordt." Hij adviseert ouders om enkel de diagnosecode door te geven. Dat is wettelijk verplicht. Zelfs dat vindt hij eigenlijk al te ver gaan.



Welke informatie?

In een brief heeft de psychiater Porthos gevraagd welke informatie zij nu precies nodig hebben en voor welk doel. Porthos gaf aan dat wel met ouders te zullen oppakken. "Dat is wel lastig, want ik voel wel de behoefte om patiƫnten te beschermen", vertelt de jeugdpsychiater. Hij pleit voor een betere vertrouwensrelatie tussen het zorgloket en de behandelaars.

Zorgen om privacy

Uiteindelijk heeft de moeder met pijn in het hart de psychiatrische diagnose verstrekt. "Die diagnosecode deelde je vroeger ook met je zorgverzekering. Maar ja, de zorgverzekering is niet zo dichtbij als de gemeente." Het is onduidelijk welke ambtenaren allemaal in de dossiers kunnen lezen over de psychische problemen van haar zoon.



De moeder is er niet gerust op, dat de privacygevoelige gegevens veilig zijn bij de gemeente. "Het is mij onduidelijk hoe die worden opgeslagen, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe lang die bewaard worden. Ik heb daar helemaal geen vertrouwen in." De zorg wordt nu definitief vergoed, maar de zorgen blijven.



Lees ook:

- Gemeente vraagt naar vertrouwelijke informatie van kind

- 'Vragen naar psychische klacht van kind gaat te ver'