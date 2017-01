COLIJNSPLAAT - Niek van den Houten uit Goes wordt de nieuwe trainer van Colijnsplaatse Boys. Van den Houten volgt Arjan Sandee op, die drie seizoenen werkzaam was bij de zaterdag derdeklasser.

Heinkenszand

Van den Houten is nu aan zijn tweede seizoen bezig bij vierdeklasser Heinkenszand. Die club gaat fuseren met Luctor'88 en heeft Serge Beulens aangesteld als trainer.



Van den Houten was eerder actief bij onder meer De Meeuwen, VCK, Patrijzen en het 2e elftal van Goes.