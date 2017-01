Sigi Leest trainer Sluiskil

SLUISKIL - Zondag vierdeklasser heeft een nieuwe trainer gevonden voor volgend seizoen. De Belgische oefenmeester Sigi Leest is aangesteld voor volgend seizoen met een optie voor nog een jaar.

Ambitieuze trainer

Leest is nu nog trainer bij vijfdeklasser SDO'63 in Lamswaarde. Volgens het bestuur van Sluiskil is Leest een 'ambitieuze trainer die hogerop wil'. Hij volgt bij Sluiskil Henk Michels op.