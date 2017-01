Kinderen Sas van Gent moeten gezonder gaan leven (video)

Virtueel wandelen

Alle kinderen uit groep 7 en 8 van de school doen mee met het project. Op verschillende manieren wordt geprobeerd om ze een gezondere leefstijl aan te meten. Zo hebben ze allemaal een stappenteller waarmee ze virtueel naar Santiago de Compostela wandelen. Ze kunnen inloggen op een computer en zien hoe ver ze al zijn.



In Frankrijk

Volgens John Smael van ZorgSaam, die namens de Koesterpas het project co├Ârdineert, vinden de kinderen dat erg leuk om te doen. "De stappentellers gaan wel eens kapot en dan staan ze meteen bij de juffrouw om een nieuwe te vragen", aldus Smael. Sommige kinderen zijn al tot Frankrijk gewandeld.



Water is leuk

Omdat kinderen in Sas van Gent de gewoonte hadden vaak sapjes te drinken met veel suiker in, probeert de school water drinken leuker te maken voor de leerlingen. Zo doen de kinderen mee aan een ontwerpwedstrijd waarbij ze zelf een etiket ontwerpen voor een waterflesje.

Sapjes met suiker

Volgens schooldirecteur Peter van Kouteren drinken sommige kinderen meerdere pakjes sap per dag. Zo'n sapje bevat meestal meerdere suikerklontjes en het loopt dan al snel op tot kilo's suiker per week. Hij vindt dat de school zich best mag bemoeien met deze slechte gewoontes en de kinderen bewust kan maken van hoeveel suiker er in dat soort drankjes zit.



Pizza en shoarma

Onderdeel van het project is ook dat kinderen soms gaan eten in het bejaardentehuis. Idee daarvan is dat ze zo in contact komen met ouderen en ook eens andere soorten eten zien dan pizza en shoarma.