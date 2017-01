'Zeeuwse ondernemers bang voor risico's' (video)

GENT - Zeeuwse ondernemers moeten meer initiatief durven nemen. Dat vindt de Zeeuws-Vlaamse ondernemer Bijou Diallo. Ze heeft in Zeeland verschillende pop-up storewinkels gehad, een winkel die er maar een paar weken of maanden is. Volgens Diallo zijn zowel mogelijke winkeliers als verhuurders van panden bang om risico's te nemen.

Gent

In de pop-up stores van Diallo verkopen verschillende kleine ondernemers onder één dak allemaal hun eigen spullen. Ze heeft nu alleen nog maar winkels in Gent. "Zeeuwse ondernemers kijken te veel de kat uit de boom. Ze zijn bang voor financiële risico's en durven de stap van een webwinkel naar een echte winkel daarom niet goed te nemen", legt Diallo uit.



Belastingdienst

Overheidsinstellingen zoals het UWV en de Belastingdienst helpen hier volgens Diallo niet bij. "Toen ik zelf aanklopte bij het UWV omdat ik graag aan de slag wilde was het alleen maar 'dit is niet goed en dat kan niet'. Ik heb alles zelf uit moeten zoeken."

Overhalen

Diallo merkt dat het haar veel overredingskracht kost om startende ondernemers over te halen om aan haar winkelconcept mee te doen. "Ik vertel mensen dan 'nee je krijgt geen aanslag van de belasting' en vervolgens gaan ze dan naar de Belastingdienst om dat na te vragen." Het zou veel makkelijker zijn als de betreffende diensten gelijk de juiste informatie zouden verstrekken.



Terneuzen

Op het moment heeft Diallo twee pop-up stores in Gent. "Ik heb het ook geprobeerd in Terneuzen, maar daar had ik te veel moeite om ondernemers te vinden die mee wilden doen." Eén Terneuzense ondernemer die wel enthousiast was is meegegaan naar Gent.