SP: eigen bijdrage leerwerkbedrijven is absurd

De arbeidsmarkt op

​Mensen met een psychiatrische achtergrond kunnen in leerwerkbedrijven ervaring opdoen die hen weer de arbeidsmarkt op kunnen helpen. Ze verzetten dus werk, maar in plaats van daarvoor betaald te krijgen, moeten ze sinds kort, en met terugwerkende kracht, daarvoor betalen. Deze kosten worden via het CAK geïnd.

​

​'Belachelijk'

Het Middelburgse SP-raadslid Petroesjka Sterk vind het belachelijk dat de cliënten moeten betalen. "Er zijn nu al 28 inwoners op Walcheren die vanwege de eigen bijdragen gestopt zijn met hun werk. Doodzonde want zij dragen via het werk niet alleen naar vermogen bij aan onze samenleving maar maken door de geboden structuur en veiligheid een ontwikkeling door die aantoonbaar leidt tot minder gesprekken met de psychiater, medicijngebruik en opnames."



'​Niet te rechtvaardigen'​

Samen met haar Vlissingse collega Lian Colijn vindt Sterk het een maatregel die niet te rechtvaardigen valt, vooral nu het beleid van het kabinet en de gemeente gericht is op participatie. "Deelnemen aan de maatschappij is belangrijk. Mensen hebben via het werkleerbedrijf weer perspectief, collega's, iets om trots op te zijn, ze maken mooie producten. Het voelt voor veel cliënten dan ook als onrechtvaardig dat ze daarvoor moeten betalen in plaats van gewaardeerd en beloond worden voor hun arbeid.



​Vragen​

De twee Walcherse SP-fracties ​hebben aan het eigen dagelijks gemeentebestuur vragen gesteld over de terugloop bij de leerwerkbedrijven door de eigen bijdrage. Ze willen dat de gemeenten dit tegengaan en een einde maken aan de in hun ogen onrechtvaardige eigen bijdrage.

​

'​Vereenzaming en depressie'

Volgens Sterk is het voor de cliënten te belangrijk om deze terugloop te laten gebeuren. "​​Als je mensen dit ontneemt, komen de muren weer op hen af en liggen vereenzaming en depressie op de loer. We verlangen tegenwoordig dat iedereen werkt, maar we moeten beseffen dat er mensen zijn die (nog) niet binnen het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen. Voor hen is het leerwerkbedrijf van groot belang. Dan moet je dit juist stimuleren in plaats van ontmoedigen."