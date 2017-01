Vluchtelingen gevonden in vrachtwagen vol mosselen

Verkeerde vrachtwagen

De verstekelingen verklaarden tegen de politie dat ze in Belgiƫ in de verkeerde vrachtwagen zijn gestapt. Ze dachten in een vrachtwagen te stappen die richting Engeland zou rijden, maar in plaats daarvan gingen ze naar Zeeland.



Geluiden

De chauffeur kreeg argwaan toen hij onderweg geluiden hoorde uit zijn trailer. Hij is een parkeerplaats opgereden en heeft de politie gebeld. Bij het openen van de laadbak troffen politieagenten zes mannen en een vrouw aan, tussen de 22 en de 29 jaar oud.



Koud

De koeling stond aan in de vrachtwagen vol mosselen. De vreemdelingen gaven aan het koud te hebben, maar verkeerden verder in goede gezondheid. De Marechaussee heeft na overleg het onderzoek van de politie overgenomen. De vluchtelingen zitten nog vast. De chauffeur is gehoord als getuige.