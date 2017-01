Elf boetes en 220.000 euro aan achterstallige belasting

Gebreken

De politie controleerde onder meer op opvallend verkeersgedrag of gebreken aan voertuigen, zoals gladde banden zonder profiel. De politie scande ook kentekens van auto's. De automobilisten werden in de buurt van de tolpoortjes van de weg gehaald. Van de 3170 auto's die de controle passeerden, werden er 85 staande gehouden.



Boetes

Van de elf boetes werden er twee uitgedeeld voor het bellen achter het stuur. Verder hadden twee bestuurders gladde banden. Twee bestuurders hadden een ongeldig rijbewijs en één bestuurder had helemaal geen rijbewijs. Verder reed één bestuurder in een onverzekerde auto en kregen drie bestuurders een boete voor het niet betalen van de motorrijtuigenbelasting.



Achterstallige belastingen

De Belastingdienst constateerde bij de controle ter plaatse 220.000 euro aan achterstallige belastingen. Daarvan werd 20.000 euro ter plekke geïnd. De overige 200.000 euro moet nog betaald worden via een naheffing.



Lees ook: Politie en Belastingdienst controleren bij Westerscheldetunnel