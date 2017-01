Ook gemeente Veere zendt vergaderingen nu live uit

Livestream-functie

Veere maakt voor het delen van de beelden gebruik van de livestream-functie van YouTube. De eerstvolgende vergadering die op die manier wordt uitgezonden staat gepland op maandag in het gemeentehuis in Domburg. De vergadering begint om 19.30 uur en is dus te bekijken via het YouTube account van de gemeente.



Proef

Borsele zendt de livebeelden al uit sinds 2010. In september van dat jaar startte de gemeente met een proef en dat was goed bevallen. Andere Zeeuwse gemeenten waren tot nu tot nog niet al te happig om dat voorbeeld te volgen. Wel zenden sommige gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Noord-Beveland en Goes, de audio uit op internet, zonder het bijbehorende beeld dus.



