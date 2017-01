Strandpaviljoenhouders maken zich klaar voor springtij (video)

Onstuimig water

Met een graafmachine is de trap naar het paviljoen weggehaald en onder de strandtent zijn de gevlochten metalen matten weggehaald. "Dat is om te voorkomen dat door het hoge, onstuimige water er teveel krachten op het onderstel van het paviljoen komen", zegt Marc Volleman van Roompot Vakanties die de strandtent verhuurd. Het paviljoen staat op zo'n 30 palen van een meter of vier hoog.



Voldoende bescherming

Volleman denkt dat met deze maatregelen het paviljoen behouden blijft als het vrijdag extra hoog water wordt door springtij en de harde noord-westenwind.



Zand weggespoeld

De afgelopen dagen is al naast en onder het paviljoen de afgelopen dagen veel zand van de duinen weggespoeld. "We gaan er van uit dat dat voor de zomer weer terug wordt gespoten", zegt Volleman. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het strandpaviljoen het hoge water overleeft.



Stormvloedkering

Mogelijk wordt vrijdag de Stormvloedkering in de Oosterschelde gesloten. Het is meer dan twee jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Maar dan moet de waterstand bij Roompot Buiten eerst boven de 3,00 meter boven NAP komen en dat moet nog blijken.



