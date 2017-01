Directeur Emergis: Jeugdwet moet aangepast (video)

Geen kennis bij gemeente

Gemeenten moeten de behandelingen van de jeugdpsychiater vergoeden en hebben maar een beperkt budget. Net als bij aanvragen voor thuiszorg of andere jeugdhulp moeten gemeenten beoordelen welke zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft. In het geval van jeugdpsychiatrie kunnen gemeenten dat helemaal niet beoordelen, zegt directeur Rick Mentjox van Emergis: 'Met de vragen van het gemeentelijke zorgloket kun je dat niet goed beoordelen. En ik denk dat de gemeente niet de kennis in huis heeft om dat goed te beoordelen.'



Oordeel psychiater

In Zeeland is het zorgloket Porthos op Walcheren dat vragen stelt. Op de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen vergoeden de gemeenten de jeugdpsychiatrie zonder verder te vragen. Zij vertrouwen op het oordeel van de jeugdpsychiater.



Walcheren blijft vragen

Op Walcheren, net als in veel andere gemeenten in Nederland, willen de gemeenten veel weten over de problemen van het kind en over de gezinssituatie. Er wordt gevraagd naar de klachten van het kind en het verloop van de behandeling. De Walcherse gemeenten willen weten of de zorg nodig is en of er niet meer of minder zorg geregeld moet worden. Ook willen zij weten of er nog andere zorg nodig is voor eventuele andere problemen in het gezin.



Niet goed geregeld

Gemeenten hebben in de nieuwe jeugdwet de taak gekregen om de jeugdpsychiater te vergoeden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdpsychiater. Ouders moeten daarvoor bij de gemeente een zorgaanvraag indienen. Tegelijkertijd hebben gemeenten steeds kleinere budgetten voor jeugdzorg. Het is daarom begrijpelijk dat gemeenten zich bemoeien met de jeugdpsychiatrie.



Het wringt

Maar het gaat om een medisch behandeling en medische gegevens en dat wringt. Het is niet duidelijk hoe het gemeentelijke zorgloket de psychiatrische klachten van kinderen en jongeren beoordeelt en verwerkt. Jeugdpsychiater Dinesh Achaibersing adviseert ouders om die reden om niet meer gegevens te verstrekken dan wettelijk nodig is.



Jeugdwet aanpassen

Directeur Rick Mentjox van Emergis vindt dat staatssecretaris Van Rijn de jeugdwet moet aanpassen. 'Dat knelpunt moet opgelost worden. Ik denk niet dat je kunt vragen dat alle gemeentes dat ieder zoor zich oplossen, daar zul je landelijke afspraken over moeten maken. niet alleen richtlijnen, maar hele heldere afspraken. Zodat iedereen weet waar die aan toe is.'