Automobilist opgepakt voor openstaande schadevergoeding

TERNEUZEN - De politie heeft donderdagmiddag in Terneuzen een automobilist aangehouden omdat hij nog een schadevergoeding moet betalen van 6665 euro. De man zit nu vast in het politiecellencomplex van Torentijd in Middelburg.

Niet verzekerd

Agenten zagen de man rijden op de Rooseveltlaan en controleerden het kenteken. Hij bleek rond te rijden in een auto die niet was verzekerd. Toen ze hem daarvoor staande hielden bleek dat hij ook nog een schadevergoeding moet betalen was voor een eerdere diefstal.



DNA-monster

Daarnaast stond de man gesignaleerd voor het afnemen van DNA. Dat houdt in dat hij geen gehoor had gegeven aan het bevel van de politie om zich te melden zodat hij een DNA-monster kan afstaan. Dat DNA is nodig voor politieonderzoek. Op het politiebureau werd alsnog een monster van de man afg­enomen.



Dwangmiddel

Voor het rondrijden in een onverzekerde auto kreeg de man een boete. En omdat hij de schad­evergoeding niet kon ­betalen, moet hij 68 dagen de cel in, als dwangmiddel om de schadevergoeding alsnog los te krijgen. Maar dat betekent niet dat hij onder de schadevergoeding uitkomt, ook als hij de celstraf uitzit blijft hij verplicht om de schadevergoeding te betalen.