Medaille voor redden van blinde man uit kanaal

Tandem

De twee redders, de 21-jarige Thomas van Goethem uit Heinkenszand en zijn 19-jarige vriendin Nina Karelse uit Middelburg fietsten iets na middernacht met een tandem over het Vlissings Jaagpad langs het kanaal toen ze iemand hoorden roepen in het water.



Kleding

Thomas ging het water in en haalde samen met Nina na enkele pogingen de drenkeling uit het water. De twee gaven hem daarna hun eigen kleding zodat hij kon opwarmen, omdat hij het erg koud had. Vervolgens belden ze het alarmnummer en kon even later het ambulancepersoneel zich over de man ontfermen.



Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De twee kregen voor deze redding donderdagmiddag om 17.00 uur van de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar bronzen medailles omgehangen in het Vlissingse stadhuis. De bekroningen waren toegekend door het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.



'Meer bewustzijn'

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen heeft als doel om zo veel mogelijk verdrinkingsdoden te voorkomen. De organisatie hoopt dat het eren van redders als Thomas en Nina leidt tot meer bewustzijn over het verkleinen van de risico’s op verdrinking en de mogelijkheden om het leven van een drenkeling te redden.