Asielzoekers in kantoor van woningcorporatie

MIDDELBURG - In het kantoor van Woongoed aan de Buitenruststraat in Middelburg komen deze zomer kamers voor asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben ontvangen en woningzoekenden.

Vier vleugels

Het pand staat vanaf volgende week leeg omdat de Middelburgse woningcorporatie naar een andere locatie gaat. Het gebouw kent vier vleugels. In elke vleugel komen zeven of acht alleenstaande vergunninghouders en drie woningzoekenden die samen een gemeenschappelijke ruimte en sanitair delen.



Integratie

De gemeente Middelburg kiest bewust om beide groepen in één pand onder te brengen, legt wethouder Chris Dekker uit: "De medebewoners kunnen de vergunninghouders helpen met praktische zaken, omdat zij de taal machtig zijn en weten hoe zaken werken in Nederland. Ze wonen samen wat de integratie bevordert."



Informatie omwonenden

De omwonenden van het pand hebben donderdag een brief van de gemeente Middelburg ontvangen waarin ze worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.