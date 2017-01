Sneeuw in Zeeland: het blijft (bijna) overal liggen

Onweer

Uit met name plaatsen langs de Westerschelde komen ook meldingen van onweer. Dit zogenoemde winteronweer ontstaat wanneer koude poollucht over het warmere zeewater wordt aangevoerd.



Wind

De kans is groot dat de sneeuwpret in Zeeland van korte duur is door het opsteken van een stevige westenwind die later deze nacht de temperatuur naar boven nul krijgt. Wel kunnen sneeuwbuien tot vrijdagochtend lokaal voor gladheid zorgen.



