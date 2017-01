Vet wuuf verovert Zeeuwse harten (video)

Geboorte Vet Wuuf

Tijdens een 'gezellig avondje tekenen' inspireerde een tekening van een gitaar, gemaakt door haar dochter Yara en haar man Marcel, Bianca tot het tekenen van een vrouwenfiguur in badpak met een flinke derrière. "Hun gitaar had vrouwelijke vormen: smal van boven, breed van onderen en leek op een dikke dame," vertelt Bianca. Ze plaatste de tekening op Facebook en kreeg direct veel positieve reacties, die de stevige figuur haar naam opleverde. "Ik dacht wat een vet wijf eigenlijk dat ze zoveel reacties te weeg brengt. Een vet wuuf!"



Meer dan een hobby

Bianca besloot om meer tekeningen van haar wulpse creatie te maken en ging er mee naar het Paard van Troje in Goes. "De eigenaar was meteen enthousiast en wilde er kaarten van uitgeven. Sinds juni 2016 liggen die in 22 winkels," aldus een trotse Bianca. Ze heeft samen met haar man een reclamebureau, maar zou graag van haar hobby haar werk maken. "Ik heb er geen verwachtingen van, maar er zijn veel mensen van Vet Wuuf gaan houden. Ik beschilder er nu ook serviezen mee en ze staat op klompen. En ik heb zelfs een aanvraag voor behang," zegt ze lachend.



Op speciaal verzoek

Bianca's motto 'U vraagt, wij draaien' nodigde ook Omroep Zeeland uit een verzoekje te doen. Hieronder het resultaat.

Vet met de duim omhoog

Inmiddels zijn er meer dan dertig tekeningen van de gezette vrouw in alledaagse en herkenbare situaties zoals op de fiets, op het strand en te paard. Zij heeft altijd een badpak aan, op haar bil prijkt een tatoeage van een hartje en haar gezicht is nooit te zien. "Hierdoor is ze niemand, maar kan ze iedereen zijn" legt Bianca uit. Ze zijn getekend met een knipoog, want ze moeten een glimlach op het gezicht brengen. "Vet met de duim omhoog, dat wil ik meegeven. Doe je ding, wie je ook bent. Ook met een pondje meer. Dat doet Vet Wuuf ook," besluit ze.