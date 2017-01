Zeeland wordt wakker: springtij, vet wuuf en jeugdwet

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is vrijdag 13 januari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

Sneeuwpret

De sneeuw die donderdagavond Zeeland bereikte, bleef een gedeelte van de nacht liggen. Maar is nu verdwenen. Het leverde wel een aantal winterse foto's op.



Lees verder: Sneeuw in Zeeland: het bleef (bijna) overal liggen



Springtij

Strandtenthouders maken hun paviljoens stormklaar en wachten met angst en beven het springtij af. In de loop van de ochtend moet duidelijk worden hoe hoog het water komt te staan.



Lees verder: Strandpaviljoenhouders maken zich klaar voor springtij

Vet wuuf

Wat begon als een spontane tekensessie met haar gezin, groeit voor illustrator Bianca van Duyn uit Kortgene uit tot een nieuwe onderneming: Vet Wuuf. Deze stevige en stoere dame is met humor getekend en steelt de harten van iedereen die haar ziet.



Lees verder: Vet wuuf verovert Zeeuwse harten (video)

Aanpassing jeugdwet

Directeur Rick Mentjox van Emergis pleit voor een aanpassing van de jeugdwet. In de wet is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de medische behandeling van de jeugdpsychiater. In de praktijk betekent dat dat gemeenten willen weten of de zorg die zij vergoeden wel goed is. Gemeenten vragen aan ouders en jongeren naar hun persoonlijke situatie. Directeur Mentjox vindt dat problematisch.



Lees verder: Directeur Emergis: Jeugdwet moet aangepast (video)

Schadevergoeding

De politie heeft gistermiddag in Terneuzen een automobilist aangehouden omdat hij nog een schadevergoeding moet betalen van 6665 euro. Ook bleek hij rond te rijden in een auto die niet was verzekerd en moest hij nog DNA afstaan voor een ander politieonderzoek. De man zit nu vast in het politiecellencomplex van Torentijd in Middelburg.



Lees verder: Automobilist opgepakt voor openstaande schadevergoeding

Weer

De sneeuw die donderdag de straten wit kleurden is op de meeste plekken verdwenen. Dat komt doordat de temperatuur boven het vriespunt is gekomen. Vrijdag wordt het zo'n vijf graden. De wind blijft stormachtig, windkracht 9, en er kan nog een nat sneeuwbuitje vallen.