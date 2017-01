'Oosterscheldekering blijft gewoon open'

Foto: Dick de Kock



Schuiven sluiten

Bij Rijkswaterstaat wordt nauwlettend naar de waterstanden gekeken. Als de 3,00 meter boven NAP bij Roompot Buiten wel wordt gehaald, moeten namelijk de schuiven van de kering dicht worden gedaan. Vrijdagmiddag zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. In de nacht van vrijdag op zaterdag is het nog wel mogelijk dat de Oosterscheldekering sluit.



Oktober 2014

Donderdag werden er wel hoge waterstanden verwacht. Rijkswaterstaat dacht voor het eerst in twee jaar aan sluiting van de stormvloedkering. De kering ging voor het laatst dicht op in oktober 2014. Het water kwam toen tot 3,19 meter boven NAP. In de 30 jaar dat de Oosterscheldekering er is, zijn de schuiven 26 keer gesloten vanwege de waterstand.



Springtij

De hoge waterstanden komen door wind in combinatie met springtij. Tijdens springtij bereikt het water de hoogste stand. Komt daar een noordwesterstorm overheen dan komt het water nog hoger.



Wegen dicht

Door de hoge waterstanden en de harde wind is vrijdagmiddag tussen 12:00 en 18:00 uur is de parallelweg op de Brouwersdam dicht voor verkeer. De N57 blijft wel open. Het sluizencomplex in Terneuzen is gestremd voor het scheepvaartverkeer van 14:00 tot 17:40 uur.