Vijf aanhoudingen voor rellen Vlissingen (video)

VLISSINGEN - De politie heeft vijf mannen aangehouden voor de rellen in het Middengebied in Vlissingen in de nacht van oud en nieuw. De verdachten komen allen uit Vlissingen. Ze worden verdacht van brandstichting, bedreiging en openlijke geweldpleging.

Meer aanhoudingen

Een 34-jarige man wordt verdacht van brandstichting en het bedreigen van een buurtbewoner. Twee andere mannen (22 en 26 jaar) worden verdacht van openlijke geweldpleging. Verder wordt de betrokkenheid bij brandstichting van een 17-jarige jongeman en een 24-jarige Vlissinger onderzocht. De verdachten zijn voor verhoor naar politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. De politie sluit meer aanhoudingen de komende periode niet uit.



Dertig aangiften

Er zijn bij de politie ondertussen dertig aangiften binnengekomen. Burgemeester Bas van den Tillaar is blij dat er aanhoudingen zijn verricht. “Dit is een belangrijke stap in het politieonderzoek naar de ongeregeldheden in de Bloemenbuurt tijdens de jaarwisseling. Natuurlijk moeten we wachten op de resultaten van het onderzoek, maar ik zie dit als een signaal dat dit soort gedrag niet zomaar geaccepteerd wordt.”



Eerder deze week kondigde de politie al aan dat ze aanhoudingen zouden gaan verrichten.



Lees verder: 'Eerste aanhoudingen rellen Vlissingen op korte termijn'