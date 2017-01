Sluiting kering: 'wind kan alles veranderen'

NEELTJE JANS - Het beslisteam van de Oosterscheldekering is bij elkaar gekomen in het Topshuis om te kijken wat er moet gebeuren tijdens de storm vanmiddag. Dit team wordt altijd bij elkaar geroepen als de verwachte waterstand boven de 2.75 meter boven NAP uitkomt bij Roompot Buiten. Bij 3 meter boven NAP wordt de kering daadwerkelijk gesloten.

Wind

In het besluit om de Oosterscheldekering te sluiten, speelt de wind een belangrijke factor, zegt Erik van der Weege van Rijkswaterstaat: "Als de wind een klein beetje draait, kan het een heel andere wending krijgen", daarmee doelt hij op de waterstuwing die wordt veroorzaakt door de wind. Bij een noord-oostenwind is dat meer dan bij een wind uit bijvoorbeeld oostelijke richting.



Hoogwater

Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogwaterstand vanmiddag bij de Roompot tot 2,90 meter boven NAP uitkomt. Rond 15.30 uur is het hoogwater. Bij het volgende hoogwater, rond 03.00 uur vannacht, komt die stand naar verwachting uit op 2.87 meter boven NAP.



Luister hieronder het gesprek terug met Rijkswaterstaat:

Sluiten

De Oosterscheldekering ging voor het laatst dicht in oktober 2014. Het water kwam toen tot 3,19 meter boven NAP. In de 30 jaar dat de Oosterscheldekering bestaat, zijn de schuiven 26 keer gesloten vanwege de waterstand.



Maatregelen

Vanwege de hoge waterstanden en de harde wind is de parallelweg op de Brouwersdam vrijdagmiddag tussen 12:00 en zaterdagochtend 06:00 uur dicht voor verkeer. De N57 blijft wel open. Het sluizencomplex in Terneuzen is vrijdag gestremd voor scheepvaartverkeer tussen 14.10 uur en 17.20 uur.