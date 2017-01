Tanker vastgelopen op Oosterschelde

STAVENISSE - Op de Oosterschelde is vrijdagmorgen een tanker vastgelopen. Het 110 meter lange Duitse schip was niet geladen en levert geen gevaar op voor de omgeving, zegt Rijkswaterstaat. Een berger ligt bij het schip om het los te trekken bij hoogwater.

Oorzaak

Het schip liep vast op een zandplaat in het vaargebied de Witte Tonnen Vlije in de buurt van Stavenisse. Waardoor het schip is vastgelopen is niet bekend.