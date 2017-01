30 procent fosfor Thermphos verwerkt

Geld

Die informatie is erg belangrijk voor de Provincie Zeeland die nu de beheerskosten van het terrein van 700.000 euro per maand als een molensteen om haar nek heeft hangen. Vanmiddag wordt er in Provinciale Staten gepraat over hoe die rekening kan worden betaald. De provincie heeft nog reserves en heeft het Rijk om hulp gevraagd. Daar is nog niet op gereageerd, maar wel werd er gesuggereerd dat de provincie Zeeland de wegenbelasting kan verhogen.



Oktober

De sanering begon op 10 oktober 2014. Toen begon ook de zoektocht voor de uitvoerder naar de manier om het gevaarlijke fosforslik te verwerken. Die werd uiteindelijk gevonden, maar daarvoor moest er wel een nieuwe fabriek gebouwd worden op het Thermphosterrein. Die begon op 11 mei vorig jaar te draaien. In die fabriek wordt het fosforslik eerst geperst en daarna verbrand. De kans bestaat ook dat deze ontwikkelde verwerkingsmethode nog te verkopen is als het werk klaar is.