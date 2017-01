Provincie trekt knarsetandend 2,5 miljoen euro uit voor Thermphos

Donderwolk

Het saneren van Thermphos hangt als een financiële donderwolk boven Zeeland. Het kost 700.000 euro per maand om het terrein veilig te houden. Daarop kan niet bezuinigd worden, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Als er iets misgaat en er echt een ontploffing plaatsvindt, dan moet je in een straal van heel veel kilometers gaan ontruimen." Het is onduidelijk hoe lang de sanering nog gaat duren en hoeveel geld het de provincie nog gaat kosten.



Wegenbelasting

Daarom adviseerde minister Ronald Plasterk het provinciebestuur onlangs om alvast in beeld te brengen of en met hoeveel de wegenbelasting in Zeeland omhoog kan. Dat is één van de twee inkomstenbronnen van de provincie. De andere inkomstenbron is het geld dat de provincie van het Rijk krijgt. Verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat herhaalde dat een hogere wegenbelasting in Zeeland niet aan de orde is. Maar helemaal uitsluiten dat het op langere termijn noodzakelijk is, kan hij niet.



Mordicus tegen

VVD, PVV en 50plus zijn mordicus tegen het verhogen van de wegenbelasting, lieten zij vrijdag weten. Zij willen niet de rekening van Thermphos bij de Zeeuwse automobilist leggen. Andere partijen zeggen dat het geld dat naar Thermphos gaat, linksom of rechtsom met gemeenschapsgeld moet worden betaald. En daardoor zal de samenleving hoe dan ook gaan lijden onder het Thermphos-debacle.



Meer Thermphos-achtige debacles?

De SP en het CDA willen weten welke Zeeuwse bedrijven bij een faillissement nog meer een bedreiging vormen voor de financiële positie van de provincie. Ger van Unen van de SP stelde vast dat Zeeland te klein is om het probleem van Thermphos alleen op te lossen. "Laat staan als er nog zo'n geval bijkomt. Dan gaan we ten onder. Dan bestaat Zeeland niet meer."



'Zeeland gaat niet ten onder'

Verantwoordelijk gedeputeerde De Bat zegt dat het bijna onmogelijk is om zo'n lijst te maken. Maar hij beloofde zijn best te doen daar toch informatie over te kunnen geven. "Maar", zegt De Bat. "Zeeland gaat niet ten onder. Wij vechten daar met zijn allen tegen. En het zal voor zich spreken dat ik ook niet wil dat de provincie nog een keer in zo'n situatie verzeild raakt als met Thermphos."



Europa

De Bat verzekerde Provinciale Staten nogmaals dat hij volop bezig is om te kijken of het Rijk, Europa en Zeeland Seaports kunnen meebetalen aan de kosten voor het veilighouden en het saneren van Thermphos.