Maandag weer lessen op Getijde College

GOES - Het Getijde College in Goes wordt overgenomen. Curator Jeroen de Waard laat weten dat er een koper gevonden is, maar hij wil nog niet bekend maken wie de nieuwe eigenaar van het MBO-college wordt.

Overleg

Over de details van de overname is vandaag de hele dag overleg geweest. De leerlingen van het college kunnen maandag weer gewoon naar school. Het college was sinds begin dit jaar failliet. Het personeel krijgt van de nieuwe eigenaar een nieuw aanbod voor een arbeidsovereenkomst.



Particulier

Het Getijde College werd in 2012 opgericht en is een particuliere mbo-opleiding. De school biedt kleinschalige opleidingen aan in de horeca-, accountancy- en toerismesector.



Avondschool

Sinds 2014 valt ook de Avondschool onder het Getijde College. Het Stedelijk College Goes is sinds dit schooljaar ook een onderdeel van het Getijde College. Daar kunnen leerlingen een vmbo-, havo- en vwo-opleiding volgen. In totaal zitten er ruim honderd leerlingen op de scholen.



