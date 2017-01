Provincie complimenteert bedrijven met prijs

Zeeuws lintje

Dit jaar ontving het Kavelruilbureau Zeeland, de Commissie Toekomstige zorg, Stichting Scholierenvervoer Zeeland en Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie een soort Zeeuws lintje. Dit jaar heeft het provinciebestuur vier instellingen in het zonnetje gezet:



Procesindustrie

Er is een onderscheiding voor het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie. Dat zet zich in voor een betere samenwerking tussen bedrijven, zodat die beter in staat zijn tot vernieuwing.



Kavelruilbureau

Het kavelruilbureau Zeeland krijgt een Zeeuws compliment, omdat het boeren stimuleert grond te ruilen zodat ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

Openbaar vervoer​

De Stichting Scholierenvervoer Zeeland in Goes is in het zonnetje gezet vanwege de inzet voor goed openbaar vervoer voor Zeeuwse scholieren.

​

​Zeeuwse zorg

​Tot slot krijgt ook de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland een compliment vanwege de inzet voor een beter samenwerking in de Zeeuwse zorg.