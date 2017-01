Isabel Provoost is door in The Voice

MIDDELBURG - Isabel Provoost gaat dóór in The Voice of Holland. De 17-jarige zangeres uit Middelburg overleefde vrijdagavond de eerste liveshow glansrijk. Ze zong Starving van Hailee Steinfeld.

Foto: William Rutten



Veilig

Ze kreeg een 8,5 van Waylon, een 7 van Ali B. en nog een 7 van Guus en haar eigen coach Sanne gaf haar een 8,5. Van de thuisstemmers kreeg ze een 8,46. Daarmee was ze in één keer veilig in de safe zone en gaat ze door naar de volgende ronde.



Mijn eigen Zeeland

Ze hoopt fulltime zangeres te worden. In deze aflevering zei ze dat ze ervan droomt om op te treden op Concert at SEA in 'mijn eigen Zeeland'.

Onderling

Vorige week gingen de leden van het team van coach Sanne Hans (Miss Montreal) onderling de strijd met elkaar aan in The Knockouts. Isabel veroverde een plek in de liveshows met haar versie van Big Girls Don't Cry van Fergie.



Finale

Drie jaar geleden was Isabel al eens deelnemer aan The Voice Kids. Daarin bracht ze het tot de finale. De volgende liveshow van The Voice of Holland is op vrijdag 20 januari.