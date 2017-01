Geen grote schades aan dijken door storm (video)

NEELTJE JANS - Er zijn geen grote schades gemeld door de storm die vrijdag over Zeeland trok. De Stormvloedkering in de Oosterschelde hoefde niet gesloten te worden. Het water kwam rond kwart voor drie tot 2,75 meter boven NAP. Pas bij 3 meter gaan de 62 schuiven omlaag.

De enige



Jammer

Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat vond het eigenlijk wel jammer dat de kering niet gesloten hoefde te worden. "Je kunt je voorstellen, als je een heel team paraat hebt en je zit daar met z'n allen, en de ploegen worden afgewisseld, dat mensen op een gegeven moment ook voor het echie willen gaan. We zijn het hele jaar volcontinu bezig met onderhoud aan de kering, en het testen ervan, dan wil je 'm op een gegeven moment natuurlijk toch 'ns een keer gebruiken om te zien hoe hij zich in het echt houdt."



Edwin de Feijter in gesprek met Koen van Dijen:

Geen schademeldingen

Bij dijkgraaf Toine Poppelaars zijn geen grote schademeldingen binnengekomen. "In die zin valt het mee. We gaan nu dijken en duinen inspecteren en waar nodig de schade herstellen."

Hier nog een foto van hoe de storm eeuwenoude duinen een stukje kleiner hebben gemaakt! #westenschouwen #zeeland #springtij #hoogwater pic.twitter.com/ZrJ1DQg176 — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) 14 januari 2017

Sporen van hoog water nog duidelijk aanwezig langs @npoosterschelde pic.twitter.com/nYfXXn4cIm — Wilco Jacobusse (@WilcoJacobusse) 14 januari 2017

Gevaar voorbij

Vrijdagavond was er nog even sprake van dat de kering mogelijk om 03.00 uur 's nachts nog zou moeten sluiten. Dat bleek niet nodig. Het gevaar voor extreem hoog water is voorlopig voorbij.



Coupures weer open

Het waterschap en Rijkswaterstaat kunnen dus de genomen voorzorgsmaatregelen afbouwen. Zo kunnen de coupures die uit voorzorg waren gesloten nu weer open. Toch hou je ook nu nog je voeten niet droog op de kade van Breskens.

Kaoje in Bresjes loopt ook vandaag weer onder! #springtij #omroepzeeland pic.twitter.com/KUjSIZt2aw — Anoek de Gardeijn (@AnoekDG) 14 januari 2017

