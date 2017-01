Groene Ster stunt met zege op koploper

VLISSINGEN - Groene Ster heeft in de eredivisie zaalvoetbal voor een stunt gezorgd door koploper Hovocubo te verslaan. In de eerste wedstrijd na de winterstop werd het in de eigen Baskensburg 5-4 voor de ploeg uit Vlissingen.

Verloop

Zonder de naar België vertrokken Khalid El Hattach en de gestopte Mo Laari moest Groene Ster het opnemen tegen topclub Hovocubo. In de eerste speelronde gingen de mannen van trainer Hicham Benhammou nog met 7-1 ten onder tegen de huidige nummer één op de ranglijst. Het was dan ook de lijstaanvoerder die op voorsprong kwam. Hoessein Bouzambou en Nicky van Merrienboer zorgden daarna voor een voorsprong voor Groene Ster. Voor de pauze werd het nog gelijk door een treffer van Mo Attaibi.



Meevoetballende keeper

In de tweede helft liep Groene Ster door goals van Abdoe Abdenbi en opnieuw Van Merrienboer uit naar een 4-2 voorsprong. Hovocubo kwam terug tot 4-4 en wilde de drie punten meenemen naar Hoorn en ging spelen met een meevoetballende keeper. Groene Ster profiteerde daarvan, na balverlies kon Salim Ben Sellam de bal van grote afstand in het lege doel schieten.

Door de knappe zege van Groene Ster op koploper Hovocubo stijgt de club naar de zesde plek, dit is de nieuwe stand in de eredivisie: pic.twitter.com/x9TIsPzi09 — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 14, 2017

Middenmoot

Door de winst heeft Groene Ster nu 13 punten uit 12 wedstrijden en staat het in de middenmoot. Volgende week spelen de Vlissingers tegen de nieuwe koploper: 't Knooppunt.