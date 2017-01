Boere hervat competitie met hattrick

OSS - In de eerste wedstrijd na de winterstop heeft Tom Boere meteen weer zijn voeten laten spreken. Met FC Oss versloeg hij FC Dordrecht met 4-2. De spits uit Terneuzen zorgde voor drie goals.

Derde hattrick

Daarmee brengt de topscorer van de Jupiler League nu zijn totaal op 23 doelpunten. Boere zorgde voor de openingstreffer. Alvin Daniels deed wat terug voor de ploeg van trainer GĂ©rard de Nooijer. Na de rust toucheerde Boere een schot van Cihat Celik en tikte hij ook nog zijn derde binnen. Het was alweer zijn derde hattrick van het seizoen. Eerder scoorde Boere al drie keer tegen De Graafschap en FC Eindhoven. De andere Zeeuw onder contract bij FC Oss, Istvan Bakx, kwam als invaller in het veld.



Hendriksen

Roy Hendriksen is met Helmond Sport niet goed begonnen aan de eerste wedstrijd na de winterstop. De ploeg van de Middelburgse trainer verloor op bezoek bij MVV met 2-0. Vlak voor de winterstop wist Hendriken met zijn club de tweede periodetitel te winnen.