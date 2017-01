Brandweer redt hond uit brandende woning (video)

MIDDELBURG - In een rijtjeshuis in Middelburg is zaterdagochtend brand uitgebroken. De bewoner en zijn drie honden bleven ongedeerd. Wel hebben de bewoner en een omwonende rook ingeademd toen ze probeerden om zelf de laatste hond uit de brandende woning te redden.

Rookontwikkeling

De brand in de keuken het rijtjeshuis aan de Deurloostraat in Middelburg werd rond 11.15 uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam was flinke rookontwikkeling. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.



Laatste hond

Nog niet alle honden waren terecht. De bewoner probeerde om samen met omwonenden de laatste van de drie honden uit de brandende woning te halen, maar kon door de vlammen niet naar binnen. De brandweer heeft de hond naar buiten gebracht.



Rook ingeademd

De bewoner en omwonende die tijdens hun eigen poging om de laatste hond te redden rook hadden ingeademd zijn door de ambulancedienst onderzocht. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.