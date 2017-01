'Er moet wat gebeuren voor de Grevelingen' (video)

VLISSINGEN - Dit jaar, uiterlijk volgend jaar moet er een oplossing zijn voor de Grevelingen. De hoop is gevestigd op een nieuw kabinet. Dat zegt PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Ze was vrijdag op werkbezoek in Zeeland; onder meer om te praten over de Grevelingen.

Deltawerken

Jacobi maakt zich al jaren sterk voor een gedeeltelijke heropening van de Grevelingen. In het kader van de Deltawerken is de Grevelingen van de zee afgesloten door de Grevelingendam en de Brouwersdam. Door een doorlaat in de Brouwersdam, zou er weer vers zeewater vanuit de Noordzee in en uit de Grevelingen kunnen stromen.

Zuurstofloos

Door de afsluiting is de waterkwaliteit in de Grevelingen ernstig achteruit gegaan. Volgens een rapport van het Rijk zijn "de diepere delen inmiddels regelmatig vrijwel zuurstofloos, met als gevolg schade aan bodemleven, kreeften en vissen en verlies van aantrekkingskracht voor duikers."

75 miljoen

Voor zo'n grote doorlaat is 75 miljoen euro nodig. Jacobi wil dat geld uit het Deltafonds halen, oftewel de pot 'waterveiligheid'. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer en de waterschappen in ons land willen het geld liever besteden aan veilige dijken.

Verkiezingen

De 62-jarige Lutz Jacobi keert na de Kamer-verkiezingen in maart voor de PvdA niet terug in de Tweede Kamer. Maar ze kondigt aan vanuit andere belangenorganisaties te blijven strijden voor de Grevelingen. "Mijn hoop is gevestigd op een nieuw kabinet."

Deltafonds

Er moet dit jaar, uiterlijk volgend jaar iets gebeuren voor de verslechterende waterkwaliteit in de Grevelingen. Dat geld moet uit het Deltafonds komen." Jacobi hoopt dat een andere Kamer-samenstelling wel die 75 miljoen uit die pot wil halen.