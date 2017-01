SP praat met bewoners over problemen in de Bloemenbuurt (video)

VLISSINGEN - De SP heeft in Vlissingen gesproken met bewoners van de Bloemenbuurt over de rellen tijdens de nieuwjaarsnacht. De SP wil dat mensen hun hart kunnen luchten en hoopt op suggesties voor een beter leefklimaat in de buurt.

Represailles

De bijeenkomst werd gehouden in het Buurtcafé aan de Bosjeslaan in Vlissingen. Buurtbewoners konden anoniem, en niet in het bijzijn van pers of autoriteiten, hun verhaal doen over het leven in de buurt. Volgens Petra Coret, voorzitter van de SP Vlissingen, heerst er veel angst in de wijk. "Mensen zijn bang voor represailles als ze hun verhaal doen, bijvoorbeeld dat hun ruiten worden ingegooid."

Het hele jaar

Volgens Coret waren de aanwezige bewoners blij dat ze hun gevoelens en frustraties konden uiten. "Er zijn het hele jaar door al problemen, heel frustrerend voor de bewoners. Het gaat om zaken als dealen in de brandgangen, met scooters rijden over het gras, een grote mond geven en veel te hard en gevaarlijk rijden met de auto. De bewoners vragen zich af hoeveel kansen de jongeren nog krijgen."

Vuurwerkverbod

Eerder deed de SP al de suggestie om een vuurwerkverbod in te voeren tijdens de nieuwjaarsnacht. "Maar we hopen ook op andere suggesties om herhaling te voorkomen", zegt Coret. "We vinden in ieder geval dat er iets moet gebeuren in de wijk. Zo kan het niet verder."



