Tim Pleijte wint Zeeuws kampioenschap cross

Deltacross

De Deltacross in Westenschouwen was dit jaar het decor voor het Open Zeeuws kampioenschap. De wedstrijd is de vierde in de Zeeuwse crosscompetitie van dit seizoen. Pleijte won de wedstrijd in een tijd van 41.17', Tweede werd zijn stadgenoot Erwin Adan in een tijd van 43.05' en op de derde plaats eindigde Patrick de Vos uit Kattendijke, die twee minuten later over de finish kwam.



Vrouwen

Bij de vrouwen won Laurey van den Berge uit Sommelsdijk de open Zeeuwse crosstitel. Zij kwam na 49.22' over de finish. Op bijna vier minuten achterstand werd Leonie Ton uit Wissenkerke tweede. Monica Sanderse uit Vlissingen complementeerde het podium.



Vierde zege

Voor zowel Tim Pleijte als Laurey van den Berge was het hun vierde keer dat ze de Deltacross wonnen. Pleijte deed dit eerder in 2009, 2012 en 2015 en Van den Berge was de beste in 2014, 2015 en 2016.



Klassement

Door de overwinning heeft Tim Pleijte de leiding overgenomen van Tim van den Broeke in de stand om de Zeeuwse crosscup.