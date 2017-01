Bouzambou opgeroepen voor Oranje

OOST- SOUBURG - Zaalvoetballer Saïd Bouzambou is door bondscoach Max Tjaden opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Rusland op 23 en 24 januari 2017 in Zwolle. De twee oefenwedstrijden zijn onderdeel van de voorbereiding op Euro 2018 dat wordt gehouden in Slovenië.

Hattrick

De zaalvoetballer uit Vlissingen scoorde afgelopen week een hattrick in en tegen Engeland. Nederland won deze duels allebei met ruime cijfers. Tegenstander Rusland werd op het afgelopen wereldkampioenschap in 2016 tweede. Bouzambou is als speler actief in de Belgische competitie bij FT Antwerpen.