Foto: Sandy Pleyte



Onder de minuut

Van den Ouden zwom de 100 meter vrije slag in een tijd van 59'35", het is de eerste keer dat ze op deze afstand onder de minuut finishte. Bij de mannen won Diego de Meyer uit Overslag de 50 meter schoolslag. Op de 200 meter wisselslag won Jonathan Davidse uit Sint Laurens, hij won vorige week ook al de 100 meter vrije slag en vlinderslag. Zondag is de slotdag van het Zeeuws kampioenschap.



Later op de dag volgen hier beelden.