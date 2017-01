Van den Ouden blijft winnen op Zeeuws kampioenschap (video)

TERNEUZEN - Zwemster Nikita van den Ouden uit Rilland pakte ook vandaag weer drie gouden en twee zilveren medailles op de Zeeuwse zwemkampioenschappen in Terneuzen. De 17-jarige zwemster van De Zeeuwse Kust uit Vlissingen won de 100 meter vrije slag in een tijd onder de minuut en zette op de 800 meter vrije slag een Zeeuws record neer van 9.23'34". Ook op de 200 meter rugslag won ze goud.

Foto: Sandy Pleyte



Walraven en Erpelinck

Van den Ouden zwom de 100 meter vrije slag in een tijd van 59'35" en was daarmee een kleine seconde sneller dan Monique Lindenberg (Bevelanders) en Kirsten Walraven van DZK. Walraven pakte het goud op de 50 rug door met een tijd van 31'64" Van den Ouden net af te troeven. Iris Erpelinck van De Honte pakte ook een individuele gouden medaille in Terneuzen. Zij verwees Van den Ouden op de 100 meter vlinderslag naar plaats twee.



Davidse

Bij de heren won Jonathan Davidse (foto, onder) van De Zeeuwse Kust de 50 meter vrije slag in een snelle tijd van 23'88". Daarmee was Davidse ruim een seconde sneller dan zijn concurrenten. Diego de Meyer uit Overslag kon nog het meest in de buurt blijven (25'02"). Davidse won ook goud op de 200 meter wisselslag. De andere winnaars waren Diego de Meyer (50 meter schoolslag), Kalle van Gemert (200 meter vlinderslag) en Tom Erpelinck (400 meter wisselslag).

foto: Sandy Pleyte



Uitslagen dag 3 ZK zwemmen



heren, 50 meter vrije slag

1. Jonathan Davidse (De Zeeuwse Kust) - 23'88"

2. Diego de Meyer (De Bruinvis) - 25'02"

3. Roel Dellaert (De Bruinvis) - 25'18"



50 meter schoolslag

1. Diego de Meyer (De Bruinvis) - 29'96"

2. Bas van Houwelingen (De Schelde) - 31'51"

3. Siegert van Dieren (Bevelanders) - 32'95"



200 meter vlinderslag

1. Kalle van Gemert (De Zeeuwse Kust) - 2.12'44"

2. Diego de Meyer (De Bruinvis) - 2.22'28"

3. Tom Erpelinck (De Honte) - 2.26'68"



200 meter wisselslag

1. Jonathan Davidse (De Zeeuwse Kust) - 2.08'75"

2. Kalle van Gemert (De Zeeuwse Kust) - 2.11'05"

3. Diego de Meyer (De Bruinvis) - 2.11'60"



400 meter wisselslag

1. Tom Erpelinck (De Honte) - 5.09'68"

2. Jan Brink (De Zeeuwse Kust) - 5.26'97"

3. Tom van Gils (Sg ZOC) - 5.41'62"



dames, 100 meter vrije slag

1. Nikita van den Ouden (De Zeeuwse Kust) - 59'35"

2. Monique Lindenberg (Bevelanders) - 1.00'15"

3. Kirsten Walraven (De Zeeuwse Kust) - 1.00'33"



50 meter rugslag

1. Kirsten Walraven (De Zeeuwse Kust) - 31'64"

2. Nikita van den Ouden (De Zeeuwse Kust) - 31'69"

3. Monique Lindenberg (Bevelanders) - 32'22"



200 meter rugslag

1. Nikita van den Ouden (De Zeeuwse Kust) - 2.23'50"

2. Kirsten Walraven (De Zeeuwse Kust) - 2.27'56"

3. Iris Erpelinck (De Honte) - 2.32'44"



100 meter vlinderslag

1. Iris Erpelinck (De Honte) - 1.06'50"

2. Nikita van den Ouden (De Zeeuwse Kust) - 1.07'06"

3. Monique Lindenberg (Bevelanders) - 1.08'81"



800 meter vrije slag

1. Nikita van den Ouden (De Zeeuwse Kust) - 9.23'34"

2. Josine van Dorsselaer (ZC Koewacht) - 10.43'32"

3. Isabelle Loof (De Bruinvis) - 11.11'95"