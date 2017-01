'We zijn telkens beter, maar het staat niet op het scorebord'

Kansen creëren

''Het enigste wat we nog moeten doen is de nodige punten pakken om zo hoog mogelijk te eindigen, en om eventueel een periodetitel te pakken'', zegt Jannes Tant die zaterdag soms moedeloos werd van de gemiste kansen van zijn ploeg. ''We creëren ze wel, maar maken ze niet af.''

Goals Pattinama

Opvallend is dat spits Josimar Pattinama nog maar op vier treffers staat. De afgelopen seizoenen vond hij bij VC Vlissingen moeiteloos het net, en je zou dan ook verwachten dat de goals bij hem vandaan moeten komen. ''Ik heb een wat andere rol, maar het is wel gewoon 4-3-3, ik praat er vaak over met Jannes Tant.'' Of Pattinama zich druk maakt over zijn doelpuntenproductie? ''Ik ben 28, ik ga me niet meer druk maken over doelpunten. Ik weet dat ze komen, en als ik belangrijk kan zijn met assists vind ik dat ook prima.''

EINDSTANDEN In de Hoofdklasse A heeft Hoek geen goede zaken gedaan. Door het verlies zakt de ploeg naar de zevende plaats. pic.twitter.com/1nuOzxHTKn — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 14, 2017

