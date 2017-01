Mesu sprint naar tweede plaats in Alkmaar

Foto: Neeke Wassenbergh



Strijd

De wedstrijd ontwikkelde zich in een spannende strijd nadat twaalf rijders twee ronden voorsprong pakte op het peloton. Uit die groep gingen Mesu en Schouten met elkaar de strijd aan om de eerste plek. Met het blote oog was niet te zien wie er als eerste over de streep kwam. Pas na het bekijken van de transpondertijden werd Schouten uitgeroepen tot winnaar. Op de derde plaats eindigde Sjoerd den Hertog. Erwin Mesu, de broer van Niels, werd 36e.



Tussenklassement

In het tussenklassement staat Niels Mesu nu op de vijfde plek. Hij heeft veertien punten minder dan koploper Mats Stoltenberg.