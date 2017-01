Dronken Pool rijdt de sloot in en weigert te blazen

PHILIPPINE - Een 22-jarige Pool is in de nacht van zaterdag op zondag in de sloot beland bij Philippine. Om 03.55 uur reed hij over de Dijckmeesterweg toen hij de macht over het stuur verloor en in de sloot tot stilstand kwam.

Blazen

De Poolse bestuurder was niet gewond. Toen de agenten de man wilden laten blazen, begreep de man niet wat de bedoeling was. Ook na uitleg van een gebelde tolk begreep de Poolse man niet wat de bedoeling was. Daarom hebben de agenten hem meegenomen naar het politiebureau.



Alcoholwalm

Daar aangekomen moest de man een ademanalysetest afleggen, maar ook dat mislukte meerdere malen. Maar de agenten konden duidelijk merken dat de man flink gedronken had, hij had bloeddoorlopen ogen en er hing een alcoholwalm om hem heen.



Bloedproef

Daarom hebben ze het rijbewijs van de man in beslag genomen en hem naar een politiecel in Torentijd gebracht. Daar is een bloedproef afgenomen van de man. Het Nederlands Forensisch Instituut zal dat onderzoeken om te bepalen hoeveel hij gedronken had.



Tolk

De auto van de man is weggetakeld. De Poolse automobilist zit nog vast en zal zondag worden gehoord met behulp van een tolk. Een Officier van Justitie zal bepalen of en zo ja wanneer hij zijn rijbewijs terugkrijgt.



Betonblok

Diezelfde nacht had ook een 64-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland te diep in het glaasje gekeken. Hij reed zichzelf in Zierikzee klem op een betonblok naast de rotonde. Hij bleek drie keer meer alcohol op te hebben als is toegestaan.



