Zwalkend TOP verliest opnieuw

ARNEMUIDEN - TOP Arnemuiden heeft opnieuw een nederlaag moeten slikken in de hoofdklasse. In sporthal De Blikken verloor de ploeg uit Arnemuiden met 13-16 van de nog puntloze hekkensluiter Oranje Wit.

Foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn



Geen punten

Voor de winterstop verloor TOP Arnemuiden van KVS/Maritiem en vorige week ging de ploeg van trainer Arco Goedkoop onderuit tegen DeetosSnel. Deze week kwam Oranje Wit op bezoek dat nog geen punt pakte in de hoofdklasse. Bij de rust keek TOP al tegen een 7-10 achterstand aan. Ook in de tweede helft kon de thuisploeg geen vuist maken. Uiteindelijk werd het 13-16.



Stand

In de stand blijft TOP nog wel op de tweede plaats staan, een plek die aan het einde van de rit wel recht geeft op een plek in de play-offs. TOP staat vijf punten achter op koploper KCC, maar voelt de hete adem in de nek van vier teams. Sporting Delta heeft net als TOP negen punten. Avanti, DeetosSnel en Tempo hebben allen één punt minder. Volgende week speelt TOP een uitwedstrijd tegen Sporting Delta.