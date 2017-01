Vlissinger in elkaar geslagen met stofzuigerstang

VLISSINGEN - Een 30-jarige inwoner van Vlissingen is in de nacht van zaterdag op zondag door een buurtgenoot in elkaar geslagen met een stofzuigerslang. Dat gebeurde rond 01.00 uur in de Schuitvaartgracht in Vlissingen. De politie heeft de 32-jarige buurtbewoner aangehouden voor de mishandeling.

Bebloed hoofd

​De politie kreeg de melding rond 01.00 uur. Toen de agenten aankwamen zat het 30-jarige slachtoffer met een bebloed hoofd op straat. Toen de ambulancemedewerkers de man wilden meenemen naar het ziekenhuis voor onderzoek werd hij verbaal steeds agressiever.

​

Geboeid

​​Het ambulancepersoneel durfde hem in deze agressieve staat niet mee te nemen. Maar een onderzoek in het ziekenhuis was wel dringen noodzakelijk. Daarom besloot de politie om hem uit voorzorg te boeien, zodat hij toch meekon in de ambulance. De gewonde Vlissinger is opgenomen ter observatie. Het is nog niet bekend of hij aangifte wil doen van deze mishandeling.

​

​Getuigen

​De 32-jarige verdachte zit nog vast. Van hem wordt zondag een verklaring opgenomen. Ook hoopt de politie nog getuigen te spreken. De mensen die op straat stonden die nacht verklaarden allemaal niets van het incident gezien te hebben. Ook is de aanleiding nog niet exact duidelijk, vermoedelijk was aanhoudende geluidsoverlast de oorzaak.