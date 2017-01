Treffer Yves Nyemb voldoende voor zege Vlissingen (video)

Afwachtend begin

Vlissingen en IFC troffen elkaar op het kunstgrasveld omdat het hoofdveld onbespeelbaar was. Na een afwachtend begin waren de eerste mogelijkheden voor de bezoekers. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht was vooral gevaarlijk uit standaardsituaties met de lange Marwin Richard als aanspeelpunt. Hij was met een kopbal uit een corner misschien nog wel het dichtste bij de 0-1. Op slag van rust kreeg ook Vlissingen-speler Pinas een goede kans om te scoren, maar zijn schot verdween naast de goal.

Goal Nyemb

In de tweede helft kreeg Vlissingen meer controle over de wedstrijd. Een lange mooie aanval, werd na een uur spelen bekroond met een goal van spits Yves Nyemb. Op aangeven van Hoessein Bouzambou zette hij zijn ploeg op voorsprong: 1-0. Daarna kwam Vlissingen niet meer in de problemen, en was het beste er bij IFC ook wel af. Door de zege stijgt Vlissingen naar de vierde plaats op de ranglijst.

EINDSTANDEN Hoofdklasse B Vlissingen begint goed aan hervatting seizoen met zege tegen IFC en stijgt naar 4e plaats. #vliifc pic.twitter.com/fjkxEbu26Q — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 15 januari 2017

Scoreverloop

1-0 Nyemb (60)



Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Milton Roemeratoe, James, El Hattach, Pinas, Wolff (Mallie/69), Hoessein Bouzambou, Nyemb