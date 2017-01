Lewedorpse Boys baalt dat fusie is afgeketst

LEWEDORP - Voetbalvereniging Lewedorpse Boys baalt dat de fusie met buurman Nieuwdorp eind vorig jaar is afgeketst. Dat zegt voorzitter Sjaak Labruyère in een nieuwe aflevering van het voetbalprogramma "Onze Club". Lewedorpse Boys is de tweede club die in 2017 bezoek krijgt van Omroep Zeeland.

Jeugd

De fusie tussen Lewedorpse Boys en Nieuwdorp ging niet door, omdat de leden van Nieuwdorp er een stokje voor staken. Labruyère vindt dat jammer. "We werken op het gebied van jeugd al 25 jaar samen, dus ik had goede hoop dat het door zou gaan. Het is dan een teleurstelling als het niet lukt. Maar we gaan nu zelfstandig naar de toekomst kijken en ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt."



Penaltykiller

Wat verder opvalt in het programma is de manier waarop doelman Jasper de Baar zich door de penalty's van presentator Jan-Jaap Corré werkt. De Baar zet een scherp record neer.